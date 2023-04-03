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    В «Химках» высказались о поиске нового тренера

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    Генеральный директор «Химок» Николай Оленев рассказал о поиске нового тренера после увольнения Спартака Гогниева.

    Ринат Билялетдинов
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    Ринат Билялетдинов

    «Окончательное решение не принято. Исполняющим обязанности будет Билялетдинов. Он готовит команду к ближайшему матчу с ЦСКА. Для команды человек не новый. Был на летних сборах. Поэтому, думаю, пока больше сказать нечего.

    Нет списка тренеров, такого не ведем. Сейчас вопрос об иностранном тренере не актуален. Пока не обсуждаем какие-либо имена. Не готовы комментировать, пока не будет принято решение», — приводит слова Оленева «Спорт-Экспресс».

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