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    «Лацио» на выезде обыграл «Монцу»

    «Монца» — «Лацио»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Лацио Монца Салернитана Специя
    В поединке 28-го тура чемпионата Италии «Лацио» на выезде выиграл у «Монцы» со счетом 2:0.

    «Монца» — «Лацио»
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    «Монца» — «Лацио»

    Победу с комфортным счетом «римлянам» обеспечили голы Педро и Сергея Милинковича-Савича.

    Футбол. Италия. Серия А
    Монца — Лацио 0:2
    Голы: 0:1 Педро Родригес (13'), 0:2 Сергей Милинкович-Савич (56') Монца: Микеле Ди Грегорио, Марлон (Валентин Антов, 59'), Роб Холдинг, Джулио Донати, Патрик Чиурриа, Николо Ровелла (Андреа Кольпани, 59'), Хосе Мачин (Андреа Барберис, 80'), Карлос Аугусто, Стефано Сенси, Джанлука Капрари (Кристиан Гиткьяер, 71'), Андреа Петанья (Дани Мота, 59') Лацио: Маттиа Цаканьи, Фелипе Андерсон, Педро Родригес (Чиро Иммобиле, 65'), Луис Альберто (Тома Башич, 71'), Данило Катальди (Матиас Весино, 71'), Сергей Милинкович-Савич, Эльсеид Хюсай, Алессио Романьоли, Николо Казале, Мануэль Лаццари (Лука Пеллегрини, 83'), Иван Проведель Предупреждения: Джанлука Капрари (48'), Марлон (51'), Джулио Донати (55'), Маттиа Цаканьи (59'), Стефано Сенси (76'), Фелипе Андерсон (80')

    В другом поединке тура «Специя» и «Салернитана» сыграли вничью со счетом 1:1.

    Календарь и таблица Серии А

    Маттиа Кальдара оформил автогол и вывел «Саленитану» вперед. Элдор Шомуродов спас «Специю» от поражения.

    Футбол. Италия. Серия А
    Специя — Салернитана 1:1
    Гол: 0:1 Маттиа Кальдара (автогол) (43') Специя: Бартломей Дронговский, Кельвен Амьен-Аду, Маттиа Кальдара, Этан Ампаду, Димитриос Николау (Симоне Бастони, 77'), Мехди Бурабья, Олбин Экдаль (Пшемыслав Висневски, 85'), Виктор Коваленко (Шимон Журовский, 46'), Даньеле Верде (Дэниел Мальдини, 46'), Эльдор Шомуродов, Эммануэль Гьяси (Кевин Агудело, 54') Салернитана: Кшиштоф Пёнтек (Джулио Маджоре, 55'), Булайе Диа, Антонио Кандрева (Эмиль Бохинен, 70'), Домагой Брадарич, Лассана Кулибали, Тонни Триндаде Вильена (Федерико Бонаццоли, 80'), Саломон Самбья (Григорис Кастанос, 80'), Лоренцо Пирола (Федерико Фасио, 80'), Норберт Дьёмбер, Флавьюс Данильюк, Гильермо Очоа Предупреждение: Лассана Кулибали (77')

    «Лацио» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии с 55 очками, «Монца» идет на 13-й строчке с 34 очками. «Специя» находится на 17-м месте с 25 очками, а «Салернитана» — на 15-й строчке с 28 очками.

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