Гогниев о поражении 0:6: Я в любом случае до конца с командой

Главный тренера «Химок»прокомментировал разгром от «Краснодара» (0:6) в 21-м туре РПЛ. Специалист поделился мыслями о своем будущем в клубе.

«Я в любом случае до конца с командой. У нас есть руководители, и видно, что команда проигрывает.

Здесь другой эпизод: кто придет, ему будет тяжело. Мне нельзя этого делать, я подведу людей. Я ввязался, брал игроков, некоторых убрал. Я ответственен за результат и происходящее. Я не могу взять, наделать делов и убежать.

Если ты ввязался — должен довести дело до конца. Футбол — это результат, если не будет результата…. Я могу встать и уйти, дать другому тренеру поработать. Последние две игры — я не знал, что будем играть вдесятером», — сказал главный тренер «Химок».