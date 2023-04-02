Гогниев о поражении 0:6: Я в любом случае до конца с командой

Спартак Гогниев Фото: globallookpress.com
«Я в любом случае до конца с командой. У нас есть руководители, и видно, что команда проигрывает.
Здесь другой эпизод: кто придет, ему будет тяжело. Мне нельзя этого делать, я подведу людей. Я ввязался, брал игроков, некоторых убрал. Я ответственен за результат и происходящее. Я не могу взять, наделать делов и убежать.
Если ты ввязался — должен довести дело до конца. Футбол — это результат, если не будет результата…. Я могу встать и уйти, дать другому тренеру поработать. Последние две игры — я не знал, что будем играть вдесятером», — сказал главный тренер «Химок».