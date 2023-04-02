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    «Эвертон» — «Тоттенхэм». Онлайн

    Онлайн-трансляция заключительного матча 29-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Тоттенхэмом»

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    Сегодня в 22:00 по московскому времени в последнем матче 29-го тура чемпионата Англии «Эвертон» примет «Тоттенхэм». За ходом встречи на «Гудисон Парк» приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Эвертон»

    После 28-ми туров «ириски» занимают 18-е место в турнирной таблице АПЛ. На счету «Эвертона» 26 очков в 28-ми матчах: 6 побед, 8 ничьих и 14 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 22:40.

    В предыдущем туре «Эвертон» ушел от поражения в гостевом матче против «Челси» (2:2). «Ириски» дважды отыгрывались по ходу встречи и добыли важное очко, забив второй гол на 89-й минуте матча. Благодаря этой ничьей, подопечные Шона Дайча продлили беспроигрышную серию в чемпионате, которая насчитывает три матча.

    Ранее «Эвертон» разошелся миром в гостях с «Ноттингем Форест» (2:2) и с минимальным счетом переиграл дома «Брентфорд» (1:0).

    «Тоттенхэм»

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    Лондонский клуб идет на 5-м месте в турнирной таблице, набрав 49 очков в 28-ми матчах. На счету «Тоттенхэма» 15 побед, 4 ничьи и 9 поражений в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 52:40.

    В конце марта главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте расторг контракт с клубом и теперь руководить лондонской командой в ближайшей встрече будет Кристиан Стеллини. В последнем матче под руководством итальянского специалиста «шпоры» упустили победу в гостях против «Саутгемптона» и довольствовались лишь ничьей (3:3).

    Всего в 5-ти последних матчах чемпионата на счету «Тоттенхэма» 3 победы, одна ничья и одно поражение.

    Личные встречи

    В первом круге в Лондоне «Тоттенхэм» с сухим счетом переиграл своего соперника (2:0). Всего за 10 последних матчей на счету лондонцев 4 победы, дважды успех праздновал «Эвертон» и еще в 4-х случаях между командами была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эвертон» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.00.

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