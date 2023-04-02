«Болонья» — «Удинезе»: счет матча 3:0, обзор голов

«Болонья» — «Удинезе» Фото: globallookpress.com
Авторами забитых мячей стали Штефан Пош, Никола Моро и Муса Барроу.
Футбол. Италия. Серия А
Болонья — Удинезе 3:0
Голы: 2:0 Никола Моро (12'), 3:0 Муса Бэрроу (49') Болонья: Франческо Барди, Стефан Пош (Лоренцо Де Сильвестри, 70'), Адама Сумаоро, Джон Лукуми, Гиоргос Кирьякопулос, Йерди Схаутен, Никола Моро (Гари Медель, 70'), Михел Эбишер (Риккардо Орсолини, 59'), Льюис Фергюсон (Николас Домингес, 59'), Муса Бэрроу (Роберто Сориано, 59'), Никола Сансоне Удинезе: Флорьян Товен (Симоне Пафунди, 74'), Бету, Ийенома Дестини Удогие (Адам Масина, 75'), Роберто Перейра, Санди Ловрич (Джеймс Абанква, 86'), Лазар Самарджич (Толгай Али Арслан, 75'), Энсо Эбосс, Марвин Зегелар, Яка Бийол, Кингсли Эхизибуэ, Марко Сильвестри Предупреждения: Яка Бийол (8'), Джон Лукуми (45 + 1')
Благодаря этой победе «Болонья» набрала 40 очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице. У «Удинезе» осталось 38 пунктов и десятая строчка.