Ташуев: По гамбургскому счету — ничьей довольны

Сергей Ташуев Фото: globallookpress.com
«Непривычно, чтобы моя команда оборонялась так много. Но есть объективные и субъективные причины, почему так получилось, "Спартак" был хорош, нам было сложно. По гамбургскому счету — ничьей довольны, доволен тем, как отработали в обороне.
Сегодня не было Лечи Садулаева, это тоже сказалось. Мы начали матч правильно, владели инициативой. Но были проблемы с доставкой мяча. Возможно, не угадали с составом. Результатом доволен, игрой нет», — цитирует Ташуева «Чемпионат».
После этой игры «Спартак» набрал 41 очко и остался на третьем месте в турнирной таблице. У «Ахмата» 33 пункта и шестая строчка.