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    Ташуев: По гамбургскому счету — ничьей довольны

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    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о ничьей со «Спартаком» (0:0) в матче 21-го тура российской Премьер-лиги.

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    «Непривычно, чтобы моя команда оборонялась так много. Но есть объективные и субъективные причины, почему так получилось, "Спартак" был хорош, нам было сложно. По гамбургскому счету — ничьей довольны, доволен тем, как отработали в обороне.

    Сегодня не было Лечи Садулаева, это тоже сказалось. Мы начали матч правильно, владели инициативой. Но были проблемы с доставкой мяча. Возможно, не угадали с составом. Результатом доволен, игрой нет», — цитирует Ташуева «Чемпионат».

    После этой игры «Спартак» набрал 41 очко и остался на третьем месте в турнирной таблице. У «Ахмата» 33 пункта и шестая строчка.

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