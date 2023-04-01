Ташуев: По гамбургскому счету — ничьей довольны

Главный тренервысказался о ничьей со(0:0) в матче 21-го тура российской Премьер-лиги.

«Непривычно, чтобы моя команда оборонялась так много. Но есть объективные и субъективные причины, почему так получилось, "Спартак" был хорош, нам было сложно. По гамбургскому счету — ничьей довольны, доволен тем, как отработали в обороне.

Сегодня не было Лечи Садулаева, это тоже сказалось. Мы начали матч правильно, владели инициативой. Но были проблемы с доставкой мяча. Возможно, не угадали с составом. Результатом доволен, игрой нет», — цитирует Ташуева «Чемпионат».

После этой игры «Спартак» набрал 41 очко и остался на третьем месте в турнирной таблице. У «Ахмата» 33 пункта и шестая строчка.