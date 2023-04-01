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    «Лейпциг» крупно проиграл «Майнцу», «Унион» победил «Штутгарт»

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    В 26-м туре Бундеслиги «Лейпциг» принимал «Майнц», «Унион» сыграл со «Штутгартом».

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    «Майнц» одержал над «быками» уверенную победу со счетом 3:0. В составе «ноль пятых» забили Доминик Кор, Людовик Ажорк и Маркус Ингвартсен.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    РБ Лейпциг — Майнц 0:3
    Голы: 0:1 Маркус Ингвартсен (9'), 0:2 Людовик Ажорк (57'), 0:3 Доминик Кор (67') РБ Лейпциг: Янис Бласвих, Бенджамин Хенрихс, Вилли Орбан, Йошко Гвардиол (Мохамед Симакан, 71'), Марцель Хальстенберг (Давид Раум, 46'), Доминик Собослаи, Конрад Лаймер (Лукас Клостерман, 81'), Кевин Кампль (Амаду Айдара, 46'), Эмиль Форсберг, Андре Силва (Даниэль Ольмо, 56'), Тимо Вернер Майнц: Людовик Ажорк (Делано Бюргзорг, 90'), Антон Стах (Ли Джэ Сон, 78'), Маркус Ингвартсен (Аймен Баркок, 78'), Антони Каси (Аарон Мартин, 88'), Доминик Кор, Леандро Мартинс, Сильван Видмер (Данни да Коста, 78'), Эдмилсон Фернандеш, Штефан Белл, Андреас Ханше-Ольсен, Робин Центнер Предупреждения: Кевин Кампль (37'), Антони Каси (61'), Маркус Ингвартсен (64'), Даниэль Ольмо (66'), Андреас Ханше-Ольсен (66'), Вилли Орбан (66')

    «Унион» с тем же результатом выиграл у «Штутгарта». У берлинцев забили Шеральдо Беккер и Кевин Беренс. Также на счету Генки Харагучи автогол.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Унион — Штутгарт 3:0
    Голы: 1:0 Шеральдо Бекер (51'), 2:0 Кевин Бехренс (67'), 3:0 Генки Харагути (автогол) (68') Унион: Леннарт Грилль, Данило Дуки, Робин Кнохе, Диогу Лейте, Кристофер Триммель, Аисса Лайдуни (Мортен Торсби, 60'), Рани Хедира, Яник Хаберер (Милош Пантович, 90'), Жером Руссийон (Нико Гисельман, 77'), Шеральдо Бекер (Джейми Левелинг, 77'), Кевин Бехренс (Теозон-Жордан Сибачо, 77') Штутгарт: Тьягу Томаш (Крис Фюрих, 63'), Хуан Хосе Переа (Серу Гирасси, 63'), Йоша Вагноман, Энцо Мийо, Ватару Эндо, Генки Харагути (Николас Нартей, 79'), Хироки Ито, Дан-Аксель Загаду, Константинос Мавропанос, Вальдемар Антон (Тангуй Кулибали, 63'), Фабиан Бредлов Предупреждение: Генки Харагути (23')

    «Унион» с 51 очком остается 3-м в таблице Бундеслиги. «Лейпциг» с 45 баллами идет 5-м. «Майнц» набрал 40 очков и находится на 8-й строчке. «Штутгарт» — последний с 20 баллами.

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