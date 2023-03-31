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    Моуринью: «Рома» обладает особой красотой, когда местные СМИ пытаются нас разделить

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    Наставник «Ромы» Жозе Моуринью дал комментарий относительно своего нынешнего клуба.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Самый простой способ определить топ-клуб — это сказать, что они много выиграли и, следовательно, являются топ-клубом. Но есть также лучшие клубы, которые никогда не выигрывали, и они великолепны с точки зрения привязанности и социального влияния.

    "Рома" обладает особой красотой, которая становится еще более необычной, когда местные СМИ пытаются нас разделить. Я тот, кто должен благодарить фанатов за все, что они мне дали. В социальном плане людям нужен ориентир, и это не я, а клуб. Это сочувствие, это чувство принадлежности, семьи, вот что мне здесь нравится.

    В "Роме" есть такое чувство: "Мы счастливы, если побеждаем, а если проигрываем, нам грустно, но, по крайней мере, мы вместе". Вы получаете это в семьях», — цитирует Моуринью Football Italia.

    В настоящий момент «Рома» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии.

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