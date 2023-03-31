«Марсель» — «Монпелье»: счет матча 1:1, обзор голов

Маттео Гендузи Фото: globallookpress.com
Открыли счет в поединке гости усилиями Арно Нордена, на что хозяева ответили ответили точным ударом Маттео Гендузи с пенальти.
Чемпионат Франции. 29-й тур
Марсель — Монпелье 1:1 (1:1)
Голы: норден, 12 — 0:1; Гендузи, 44 — с пенальти — 1:1«Марсель»: Рубен Бланко, Клосс (Каборе, 76), Колашинац, Жиго, Ронжье, Нуну Тавареш, Верету, Малиновский (Пайет, 76), Гендузи (Мбемба, 59), Санчес, Витинья (Ундер, 59)«Монпелье»: Лекомт, Сако (Тшато, 46), Жюльен, Куяте (Сако, 22), Силла, Саванье, Шотар, Леруа (Файяд, 76), Норден (Мавидиди, 61), Хазри, Ваи (Жермен, 80)Предупрежения: Сако (42), Верету (45), Жермен (81), Жиго (82)
После этой игры позиции команд в турнирной таблице не изменились: «Марсель» (60 очков) — второй, «Монпелье» (37 пунктов) — одиннадцатый.