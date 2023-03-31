В главном матче 29-го тура чемпионата Англии в гости к «Манчестер Сити» приедет «Ливерпуль». За ходом встречи на «Этихаде» приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — 1 апреля в 14:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Манчестер Сити»

«Горожане» идут на втором месте в АПЛ и отстают от лидирующего «Арсенала» на 8 очков, но при этом имеют один матч в запасе. На счету «Манчестер Сити» 61 балл в 27-ми встречах: 19 побед, 4 ничьи и 4 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 67:25.

К матчу с «Ливерпулем» подопечные Хосепа Гвардиолы подходят с десятиматчевой беспроигрышной серией во всех турнирах. Последние две встречи «Манчестер Сити» и вовсе выиграл с общей разницей 13:0. Сначала «горожане» разгромили в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов «Лейпциг» (7:0), а перед паузой на матчи сборных с крупным счетом переиграли «Бернли» (6:0) в рамках 1/4 финала Кубка Англии.

В последнем туре АПЛ «Манчестер Сити» играл на выезде с «Кристал Пэлас» (1:0) и с большим трудом добыл победу. Единственный гол в матче забил лучший бомбардир чемпионата Эрлинг Холанн, реализовав пенальти на 78-й минуте.

Участие норвежца во встрече с «Ливерпулем» остается под вопросом. Нападающий продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в составе сборной Норвегии в матче квалификации Евро-2024 против сборной Испании.

«Ливерпуль»

Подопечные Юргена Клоппа набрали 42 очка за 26 матчей и идут на шестой позиции в турнирной таблице АПЛ. На счету «красных» 12 побед, 6 ничьих и 8 поражений в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 47:29.

Перед паузой на матчи отбора чемпионата Европы 2024 года «Ливерпуль» сыграл в Мадриде ответный матч 1/8 Лиги Чемпионов против «Реала» (0:1). «Мерсисайдцы» не смогли реабилитироваться за домашнее поражение (2:5) и уступили во второй встрече тоже, не сумев пройти в восьмерку сильнейших команд турнира.

Это поражение стало для «красных» вторым подряд. Ранее подопечные Юргена Клоппа после сверхуспешной домашней победы над «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:0 отправились на выезд в Борнмут, где довольно неожиданно уступили одноименной команде (0:1).

Личные встречи

В первом круге на «Энфилде» «Ливерпуль» с минимальным счетом переиграл «горожан» (1:0), а в последний раз команды встречались между собой в конце декабря в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги. В этой встрече «Манчестер Сити» оказался сильнее своего соперника, обыграв «мерсисайдцев» со счетом 3:2.

Всего за 10 последних матчей на счету «Ливерпуля» 4 победы, «горожане» выиграли 3 встречи и еще трижды команды разошлись миром.

Прямая речь

Главный тренер «Манчестер Сити» Юрген Клопп:

— «Мы с Юргеном Клоппом знаем друг друга, мы оба тренируем уже много лет. У каждого клуба бывают взлеты и падения. Мое мнение о "Ливерпуле" остается неизменным, независимо от того, выигрывают ли они Лигу чемпионов или переживают взлеты и падения. Они всегда будут серьезным соперником».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.13.