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    • Карпин: После игры с Ираном игроки признались, что интенсивность была на голову выше, чем в РПЛ
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    Карпин: После игры с Ираном игроки признались, что интенсивность была на голову выше, чем в РПЛ

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги мартовского сбора.

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    На прошлой неделе национальная команда сыграла вничью с Ираном (1:1) и одержала победу над Ираком (2:0).

    «Если говорим о цифрах на табло, то, естественно, хотелось бы лучшего. Причем и с Ираном, и с Ираком, который хотя и победили 2:0, но первым таймом остались недовольны. Да, во втором пошла другая игра, но после того, как открыли счет, могли забивать еще. Моменты для этого создавали.

    Если оценивать в целом, то сбор получился очень полезным и информативным. Мы получили много данных о текущем состоянии футболистов — физическом, психологическом.

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    • Ну и, конечно, важно встречаться с такими соперниками. В первую очередь с Ираном. Еще до матча предупредил команду: с точки зрения техники и тактики соперник не факт, что удивит, потому что там только назначили нового тренера, но интенсивность будет сумасшедшая — сто процентов.

    И после финального свистка абсолютно все подтвердили: Да, интенсивность на голову выше, чем в чемпионате России», — сказал Карпин в интервью «Спорт-Экспрессу».

    Напомним, ранее стало известно, что сборная России может провести товарищеский матч с Китаем.

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