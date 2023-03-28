Эдегор выйдет в стартовом составе на матч квалификации Евро-2024 с Грузией

Сборные Норвегии и Грузии опубликовали стартовые составы на матч 2-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года.

Грузия: Георгий Мамардашвили, Гурам Кашия, Соломон Кверквелия, Джамал Табидзе, Отар Какабадзе, Зурико Давиташвили, Ника Квеквескири, Ираклий Аразови, Жорж Микаутадзе, Георгий Абурджания, Хвича Кварацхелия.

Норвегия: Эрьян Нюланд, Маркус Педерсен, Стефан Страндберг, Лео Эстигор, Биргер Мелинг, Мартин Эдегор, Патрик Берг, Фредрик Эурснес, Ола Сольбаккен, Александр Сёрлот, Мохамед Эльюнусси.

Матч между этими командами пройдет 28 марта в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. Следить за ходом матча можно здесь.