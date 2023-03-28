Армения — Кипр: счет матча 2:2, обзор голов

Армения и Кипр разошлись миром (2:2) в товарищеском матче.

Первый гол был забит на 43-й минуте встречи. Отличился защитник гостей Антреас Каро.

Уже на 51-й минуте Армении удалось сравнять счет благодаря голу нападающего команды Гранта-Леона Раноса с передачи Эдуарда Сперцяна, который выступает за «Краснодар».

Спустя всего 8 минут все тот же Грант-Леон Ранос оформил дубль и вывел свою команду вперед.

На 83-й минуте встречи Кипру удалось догнать соперника. Гол забил нападающий гостей Димитрис Христофи.

Следующий матч сборная Армении сыграет 16 июня против Уэльса в рамках квалификации Евро-2024. Кипр встретится с Грузией 17 июня.