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    Беллингем о 2:0 с Украиной: Англия закрепила успешный результат в Италии

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    Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем высказался после победы своей национальной команда над Украиной (2:0) в отборе Евро-2024.

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    «Две победы из двух возможных — это все, что от нас требовалось на старте турнира. По-настоящему успешный результат в Италии мы смогли закрепить в матче с Украиной — всегда приятно, когда это удается.

    Глядя на таблицу группы, нас не должна покидать мысль о том, что мы хотим побеждать в каждой игре. Такой настрой должен сформироваться у нас в сборной Англии благодаря достижениям на нескольких последних турнирах.

    Устанавливаешь для себя планку с уровнем требований и ожиданий и каждый раз должен держать ее в уме, когда выходишь на поле», — приводит слова Беллингема официальный сайт УЕФА.

    После двух побед Англия лидирует в турнирной таблице группы С с шестью очками. 16 июня англичане встретится с Северной Македонией.

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