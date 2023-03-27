Беллингем о 2:0 с Украиной: Англия закрепила успешный результат в Италии

Полузащитник сборной Англиивысказался после победы своей национальной команда над Украиной (2:0) в отборе Евро-2024.

«Две победы из двух возможных — это все, что от нас требовалось на старте турнира. По-настоящему успешный результат в Италии мы смогли закрепить в матче с Украиной — всегда приятно, когда это удается.

Глядя на таблицу группы, нас не должна покидать мысль о том, что мы хотим побеждать в каждой игре. Такой настрой должен сформироваться у нас в сборной Англии благодаря достижениям на нескольких последних турнирах.

Устанавливаешь для себя планку с уровнем требований и ожиданий и каждый раз должен держать ее в уме, когда выходишь на поле», — приводит слова Беллингема официальный сайт УЕФА.

После двух побед Англия лидирует в турнирной таблице группы С с шестью очками. 16 июня англичане встретится с Северной Македонией.