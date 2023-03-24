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    Озил назвал Моуринью лучшим тренером столетия

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    Экс-футболист «Реала» и сборной Германии Месут Озил оценил работу главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью. Немецкий полузащитник играл в «Реале» под руководством Моуринью.

    Месут Озил и Жозе Моуринью в «Реале»
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    Месут Озил и Жозе Моуринью в «Реале»

    «По-моему, Жозе Моуринью — лучший тренер этого века. Его тактическое мышление находится на другом уровне, равно как манера общаться или умение мотивировать. Он всегда защищает свою команду перед СМИ. Он действительно тренер мирового класса.

    Я выбрал "Реал" из-за него. Он пригласил меня, чтобы показать стадион и клубный музей со множеством завоёванных трофеев. От увиденного у меня мурашки пошли по коже. Визит в Барселону был менее захватывающим, и что больше всего разочаровало: Пеп Гвардиола даже не удосужился встретиться со мной.

    До поездки мне очень нравился стиль "Барселоны", и я действительно мог представить, как играю за неё. Так что, да, именно Жозе Моуринью, безусловно, стал решающим фактором в той ситуации», — рассказал Озил в интервью Marca.

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    • В 2010 году Озил перешел в мадридский «Реал» из немецкого «Бремена». В стане «сливочных» полузащитник выиграл чемпионское золото Ла Лиги (2012), кубок Испании (2011) и суперкубок Испании (2012).

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