Озил назвал Моуринью лучшим тренером столетия

Экс-футболисти сборной Германииоценил работу главного тренера. Немецкий полузащитник играл в «Реале» под руководством Моуринью.

«По-моему, Жозе Моуринью — лучший тренер этого века. Его тактическое мышление находится на другом уровне, равно как манера общаться или умение мотивировать. Он всегда защищает свою команду перед СМИ. Он действительно тренер мирового класса.

Я выбрал "Реал" из-за него. Он пригласил меня, чтобы показать стадион и клубный музей со множеством завоёванных трофеев. От увиденного у меня мурашки пошли по коже. Визит в Барселону был менее захватывающим, и что больше всего разочаровало: Пеп Гвардиола даже не удосужился встретиться со мной.

До поездки мне очень нравился стиль "Барселоны", и я действительно мог представить, как играю за неё. Так что, да, именно Жозе Моуринью, безусловно, стал решающим фактором в той ситуации», — рассказал Озил в интервью Marca.

В 2010 году Озил перешел в мадридский «Реал» из немецкого «Бремена». В стане «сливочных» полузащитник выиграл чемпионское золото Ла Лиги (2012), кубок Испании (2011) и суперкубок Испании (2012).