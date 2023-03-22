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    Конате оценил вклад Мбаппе в успехи сборной Франции

    Футбол Евро-2024 Сборная Франции Футбол Франции
    Защитник сборной Франции Ибраима Конате прокомментировал решение главного тренера сборной Дидье Дешама назначить капитаном нападающего Килиана Мбаппе.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Даже если бы у меня было право голоса, это ничего не изменило бы. Это решение тренера, но я им доволен. Честно говоря, Килиан этого заслуживает.

    Мы единогласны в этом мнении. Он заслужил это тем, что сделал на чемпионате мира и своей игрой за ПСЖ. Он очень хороший лидер как на поле, так и за его пределами.

    Мбаппе считают дерзким и высокомерным? Он молодой парень, который любит смеяться и веселиться, не более того. Он очень хороший человек. Кто-то может подумать, что он высокомерный.

    Меня спрашивали об этом в клубе и в других местах. Я отвечал им: "Вы с ума сошли? Он такой милый. Конечно, он будет хорошим капитаном", — приводит слова Конате Eurosport.fr.

  • Дешам: Мбаппе — новый капитан сборной Франции
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