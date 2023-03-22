Конате оценил вклад Мбаппе в успехи сборной Франции

Защитник сборной Франциипрокомментировал решение главного тренера сборнойназначить капитаном нападающего

«Даже если бы у меня было право голоса, это ничего не изменило бы. Это решение тренера, но я им доволен. Честно говоря, Килиан этого заслуживает.

Мы единогласны в этом мнении. Он заслужил это тем, что сделал на чемпионате мира и своей игрой за ПСЖ. Он очень хороший лидер как на поле, так и за его пределами.

Мбаппе считают дерзким и высокомерным? Он молодой парень, который любит смеяться и веселиться, не более того. Он очень хороший человек. Кто-то может подумать, что он высокомерный.

Меня спрашивали об этом в клубе и в других местах. Я отвечал им: "Вы с ума сошли? Он такой милый. Конечно, он будет хорошим капитаном", — приводит слова Конате Eurosport.fr.

Первый матч отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года сборная Франции проведет с Нидерландами 24 марта.