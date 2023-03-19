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    «Шинник» в гостях одержал победу над «Уфой»

    «Уфа» — «Шинник»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Шинник» обыграл «Уфу» (2:1) в рамках 23-го тура российской Первой лиги.

    «Шинник»
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    «Шинник»

    Первый гол был забит на 31-й минуте. Арбитр назначил пенальти в ворота «Уфы», который реализовал полузащитник «Шинника» Дмитрий Самойлов.

    Спустя 10 минут игрового времени Дмитрий Самойлов сделал дубль и удвоил преимущество своей команды — 2:0.

    В самом начале второго тайма «Уфа» сократила отставание до минимума благодаря голу нападающего команды Эгаша Касинтуры.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Уфа — Шинник 1:2
    Голы: 0:2 Денис Самойлов (41'), 1:2 Касинтура (46') Уфа: Khamkoyev K., Эрвинг Ботака-Иобома, Касинтура, Данила Емельянов, Алексей Евсеев (Илья Молтенинов, 83'), Артём Голубев (Konyukhov V., 63'), Роман Минаев (Erofeev D., 83'), Александр Мухин, Алексей Никитин (Иван Темников, 46'), Артём Погосов (Алан Хугаев, 71'), Александр Сухов Шинник: Михаил Филиппов, Gruznov I. (Андреа Чуканов, 61'), Артём Кулишев, Игорь Леонтьев (Роман Емельянов, 60'), Игорь Леонтьев (Роман Емельянов, 60'), Денис Самойлов, Андрей Савинов, Андрей Семёнов (Pokidyshev N., 76'), Артём Семейкин, Игорь Соколов (Terekhov A., 60'), Вячеслав Зинков Предупреждения: Игорь Леонтьев (15'), Роман Емельянов (61'), Андрей Семёнов (73'), Вячеслав Зинков (77'), Денис Самойлов (82')

    После этого матча «Шинник» занимает 9-е место в турнирной таблице Первой лиги (32 очка). «Уфа» располагается на 15-й строчке (21).

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