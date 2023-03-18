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    Дубль Цыганкова помог «Жироне» сыграть вничью с «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» — «Жирона»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче 26-го тура испанской Примеры «Райо Вальекано» и «Жирона» не смогли выявить сильнейшего, сыграв 2:2.

    «Райо Вальекано» — «Жирона»
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    «Райо Вальекано» — «Жирона»

    На голы Иси Палазона и Оскара Трехо гости ответили дублем Виктор Цыганкова.

    Футбол. Испания. Примера
    Райо Вальекано — Жирона 2:2
    Голы: 1:0 Иси Паласон (23'), 1:1 Виктор Цыганков (29'), 2:1 Оскар Трехо (34'), 2:2 Виктор Цыганков (52') Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Марио Эрнандес (Абдул Мумин, 65'), Флорьян Лежён, Алехандро Катена, Франсиско Гарсия, Оскар Валентин, Сантьяго Комесанья (Сальва Санчес, 79'), Иси Паласон (Пате Сисс, 79'), Оскар Трехо (Рауль Де Томас, 57'), Альваро Гарсия, Серхио Камельо (Унаи Лопес, 65') Жирона: Валентин Кастеллано (Кристиан Стуани, 86'), Родриго Рикельме (Тони Вилья, 46'), Борха Гарсия (Рейниер, 89'), Иван Мартин, Виктор Цыганков, Ориоль Ромеу Видаль, Мигель Гутьеррес (Хавьер Эрнандес, 46'), Давид Лопес, Сантьяго Буэно, Martinez Arnau, Пауло Гассанига Предупреждения: Алехандро Катена (7'), Марио Эрнандес (18'), Martinez Arnau (37'), Давид Лопес (71')

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    По итогам этого противостояния позиции команд остались прежними: «Райо Вальекано» (35 очков) — восьмой, «Жирона» (31 пункт) — двенадцатая.

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