Непомнящий: Невызов Чалова в сборную вызывает удивление

Известный тренерподелился мнением о составе сборной России на товарищеские матчи с

«По поводу невызова Федора Чалова в сборную — у меня это вызвало удивление. В списке оказалось всего три нападающих, без Чалова.

Но здесь дело вкуса, потому что право выбора имеет только тренер национальной сборной. Любые наши размышления никогда не могут быть корректными», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

Чалов провел в текущем чемпионате России 19 матчей и забил 11 мячей.

Сборная России 23 марта сыграет в Тегеране с Ираном, а в 26-го встретится в Санкт-Петербурге с Ираком.