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    Объявлен состав сборной Испании на отборочные матчи Евро-2024

    Футбол Евро-2024 Сборная Испании Футбол Испании
    Стал известен итоговый состав сборной Испании на матчи отборочного цикла Евро-2024.

    Альваро Мората
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    Альваро Мората

    Вратари: Кепа Аррисабалага («Челси»), Роберт Санчес («Брайтон») и Давид Райя («Брентфорд»).

    Защитники: Хосе Гайя («Валенсия»), Начо Фернандес, Дани Карвахаль (оба — «Реал»), Алекс Бальде («Барселона»), Иньиго Мартинес («Атлетик»), Давид Гарсия («Осасуна»), Педро Порро («Тоттенхэм»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»).

    Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба — «Реал Сосьедад»), Педри, Гави (оба — «Барселона»), Дани Себальос («Реал»).

    Нападающие: Альваро Мората («Атлетико»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Нико Уильямс («Атлетик»), Брайан Хиль («Севилья»), Яго Аспас («Сельта»), Хоселу («Эспаньол») и Жерар Морено («Вильярреал»).

    25 марта Испания проведет матч с Норвегией, а 28 марта — с Шотландией.

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