Объявлен состав сборной Испании на отборочные матчи Евро-2024

Вратари: Кепа Аррисабалага («Челси»), Роберт Санчес («Брайтон») и Давид Райя («Брентфорд»).
Защитники: Хосе Гайя («Валенсия»), Начо Фернандес, Дани Карвахаль (оба — «Реал»), Алекс Бальде («Барселона»), Иньиго Мартинес («Атлетик»), Давид Гарсия («Осасуна»), Педро Порро («Тоттенхэм»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»).
Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба — «Реал Сосьедад»), Педри, Гави (оба — «Барселона»), Дани Себальос («Реал»).
Нападающие: Альваро Мората («Атлетико»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Нико Уильямс («Атлетик»), Брайан Хиль («Севилья»), Яго Аспас («Сельта»), Хоселу («Эспаньол») и Жерар Морено («Вильярреал»).
25 марта Испания проведет матч с Норвегией, а 28 марта — с Шотландией.