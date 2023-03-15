Писарский: После разгрома от ЦСКА в раздевалке был жесткий разговор

Нападающий «Крыльев Советов»рассказал о настрое команды на предстоящий матч св Кубке России.

На прошлой неделе «Крылья» проиграли ЦСКА (0:4) в рамках РПЛ.

«Мне кажется, что у каждой команды бывают такие игры. Нам надо сделать выводы, посмотреть игру и ошибки, чтобы в будущем не допускать их.

Мы уже третью или четвертую игру сами себе привозим голы. У "Крыльев" очень много потерь в этой части сезона. Много потерь, из которых вытекают такие атаки и голы — это не очень свойственно "Крыльям". В первой части сезона таких ошибок не было.

После разгрома от ЦСКА в раздевалке был жесткий разговор. Как после такой игры нормально разговаривать? Самое главное — правильно сделать выводы. Это всё у каждого в голове. В Кубке надо доказать себе и болельщикам "Крыльев", что разгром в РПЛ — это случайность», — приводит слова Писарского «Чемпионат».

Матч «Крылья Советов» — ЦСКА пройдет 15 марта, начало -в 17:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.