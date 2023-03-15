«Ахмат» — «Краснодар»: счет — 0:3, обзор голов

«Ахмат» — «Краснодар» Фото: globallookpress.com
Победу подопечным Владимира Ивича принесли гол Мозеса Кобнана и дубль Никиты Кривцова.
Отметим, что грозненцы с 39-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Артема Тимофеева.
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Ахмат — Краснодар 0:3
Голы: 0:1 Cobnan M. D. (27'), 0:2 Никита Кривцов (60'), 0:3 Никита Кривцов (90+3') Ахмат: Гиорги Шелия, Бернард Бериша (Chernyak I., 69'), Divanovic Z., Владимир Ильин (Гамид Агаларов, 46'), Евгений Харин (Марат Быстров, 83'), Зоран Нижич, Иван Олейников (Владислав Карапузов, 69'), Satara M., Антон Швец (Владислав Камилов, 46'), Артём Тимофеев, Дарко Тодорович Краснодар: Матвей Сафонов, Ильзат Ахметов, Михайло Баньяц (Chernikov A., 65'), Cobnan M. D. (Cordoba J., 65'), Хуниор Алонсо, Никита Кривцов, Вячеслав Литвинов, Олакунле Олусегун (Bachiessa J., 79'), Petrov S. (Кристиан Рамирес, 83'), Эдуард Сперцян (Kady Borges, 65'), Сергей Волков Предупреждения: Антон Швец (36'), Chernikov A. (87') Удаление: Артём Тимофеев (39')
Таким образом, «Краснодар» пробился в полуфинал Пути регионов Кубка России.