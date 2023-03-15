ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Винисиус Жуниор и Рональд Араухо Араухо против Винисиуса — ключевая дуэль Эль Класико. Защитник «Барсы» стал главной проблемой «Реала»
    Все новости спорта

    «Краснодар» на выезде разгромил «Ахмат» в Кубке России

    «Ахмат» — «Краснодар»: счет — 0:3, обзор голов

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Ахмат Краснодар
    В матче четвертьфинала Пути регионов Кубка России «Краснодар» в гостях обыграл «Ахмат» со счетом 3:0.

    «Ахмат» — «Краснодар»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ахмат» — «Краснодар»

    Победу подопечным Владимира Ивича принесли гол Мозеса Кобнана и дубль Никиты Кривцова.

    Отметим, что грозненцы с 39-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Артема Тимофеева.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    Ахмат — Краснодар 0:3
    Голы: 0:1 Cobnan M. D. (27'), 0:2 Никита Кривцов (60'), 0:3 Никита Кривцов (90+3') Ахмат: Гиорги Шелия, Бернард Бериша (Chernyak I., 69'), Divanovic Z., Владимир Ильин (Гамид Агаларов, 46'), Евгений Харин (Марат Быстров, 83'), Зоран Нижич, Иван Олейников (Владислав Карапузов, 69'), Satara M., Антон Швец (Владислав Камилов, 46'), Артём Тимофеев, Дарко Тодорович Краснодар: Матвей Сафонов, Ильзат Ахметов, Михайло Баньяц (Chernikov A., 65'), Cobnan M. D. (Cordoba J., 65'), Хуниор Алонсо, Никита Кривцов, Вячеслав Литвинов, Олакунле Олусегун (Bachiessa J., 79'), Petrov S. (Кристиан Рамирес, 83'), Эдуард Сперцян (Kady Borges, 65'), Сергей Волков Предупреждения: Антон Швец (36'), Chernikov A. (87') Удаление: Артём Тимофеев (39')

    Таким образом, «Краснодар» пробился в полуфинал Пути регионов Кубка России.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Есть ли шансы у англичан в Мадриде?
  • «Реал» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 3.90
    •
  • «Наполи» снова уверенно обыграет «Айнтрахт»
  • «Наполи» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Зенит» выиграет, но «Динамо» не даст уйти в отрыв
  • «Зенит» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.50
  • Экспресс дня 15 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Реал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Наполи — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Крылья Советов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ференварош — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Арсенал — Спортинг
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры