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    Артета: Рад, что достиг отметки в сто побед во главе «Арсенала»

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о достижении 100 побед во главе «канониров».

    Микель Артета
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    Микель Артета

    Данное достижение состоялась накануне в матче 27-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (3:0).

    «Сто побед — это здорово. Мы должны продолжать в том же духе. Я рад этому, но, к сожалению, это не титул, так что нам еще многое предстоит улучшить. Дойти до такой отметки — невероятно, и это означает, что у нас в клубе много людей, которые делают правильные вещи.

    В команде много игроков, которые вносят огромный вклад. И поддержка болельщиков, которая у нас есть, на мой взгляд, абсолютно преобразила эту команду, наполнив ее энергией, поэтому я очень счастлив», — цитирует Артету Goal.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Арсенал» выиграл пятый матч подряд и сохраняет лидерство в АПЛ (66 очков).

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