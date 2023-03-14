Артета: Рад, что достиг отметки в сто побед во главе «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала»высказался о достижении 100 побед во главе «канониров».

Данное достижение состоялась накануне в матче 27-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (3:0).

«Сто побед — это здорово. Мы должны продолжать в том же духе. Я рад этому, но, к сожалению, это не титул, так что нам еще многое предстоит улучшить. Дойти до такой отметки — невероятно, и это означает, что у нас в клубе много людей, которые делают правильные вещи.

В команде много игроков, которые вносят огромный вклад. И поддержка болельщиков, которая у нас есть, на мой взгляд, абсолютно преобразила эту команду, наполнив ее энергией, поэтому я очень счастлив», — цитирует Артету Goal.

Календарь и таблица АПЛ

«Арсенал» выиграл пятый матч подряд и сохраняет лидерство в АПЛ (66 очков).