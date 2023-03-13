Семак: «Динамо» — очень крепкая команда и серьезный соперник

Главный тренервысказался относительно предстоящего матча Кубка России против московского

«Кубковые матчи — это кубковые матчи. Что касается чемпионата, то одну игру они выиграли, а вторую играли в меньшинстве, при этом у них были хорошие шансы на то, чтобы забить мяч и выиграть эту игру, но это футбол. Думаю, говорить о том, в каком состоянии сейчас находится их команда, достаточно сложно. Что касается всего чемпионата, то они идут в верхней группе — в тройке-пятерке по всем показателям. Я думаю, с приходом нового тренера их игра немного изменилась, но тем не менее эта команда очень крепкая, очень серьезный соперник. Тем более что это кубковый матч, здесь не имеет значения статус команды — здесь другие факторы влияют на результат и качество игры.

Есть определенные сложности подготовки, касающиеся группы игроков, которые нам не смогут помочь, но у нас есть и другие ребята, которые могут выйти. У нас есть Матео Кассьерра, который находится, на мой взгляд, в хорошей форме — в каждом матче он участвует в забитых мячах, много создает. Конечно, для уверенности ему не хватает забитых мячей, но в том, что касается полезности действий, участия в голевых атаках, у него все хорошо. Есть он, есть и другие игроки, которые смогут сыграть в атаке. Посмотрим, у нас есть немного времени — мы подумаем над тем, как выстроить игру в следующем матче», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Поединок между «Зенитом» и «Динамо» состоится в Москве в среду, 15 марта.