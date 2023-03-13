Гвардиола: Мы должны навязать свою игру, мы должны выиграть у «Лейпцига»

Главный тренервысказался относительно ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против

«Приятно, что на старте сезона мы считались главными фаворитами в этом соревновании. Во многом на это повлияли наши успехи в прошлом. Но реальность — это то, что происходит на поле в течение 95 минут. "Лейпциг" после жеребьёвки, даже до первого матча, оставался хорошей командой. Как и любая команда Англии, "Наполи", "Милан", "Реал" — все они тоже. У каждой команды свои сильные стороны. Мы должны навязать свою игру, мы должны выиграть. Дело не в том, сколько голов мы забьём. Нам просто нужно выиграть матч.

Прошлая игра? В первом тайме мы были лучше, а во втором они. Мы пытались понять, что делать, как контролировать мяч. Но завтра игра будет диктовать, что нам делать. Мы должны выиграть матч, а чтобы это сделать, мы должны постараться.

Это фантастическая команда, поэтому я ожидаю хорошей игры», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Ответный матч между «Манчестер Сити» и «Лейпцигом» состоится во вторник, 14 марта. Начало запланировано на 23:00 мск.