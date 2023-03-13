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    Аллегри: Ведя со счетом 2:0, «Юве» должен был играть на контратаках

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Ювентус Сампдория
    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о победе своей команды над «Сампдорией» (4:2) в матче 26-го тура серии А.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Думаю, команда должна прибавить в управлении игрой. Ведя со счетом 2:0, мы должны были закрыть свободные зоны и играть на контратаках.

    Опытные защитники должны были отговорить молодых защитников от участия в атаках, чтобы они вернулись на свои позиции. Такие ситуации возникают, когда футболистам не хватает опыта», — приводит слова Аллегри Football Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    У «Ювентуса» 38 очков, с которыми он занимает седьмое место. «Сампа» осталась на последнем месте с 12 баллами.

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