Аллегри: Ведя со счетом 2:0, «Юве» должен был играть на контратаках

Массимилиано Аллегри Фото: globallookpress.com
«Думаю, команда должна прибавить в управлении игрой. Ведя со счетом 2:0, мы должны были закрыть свободные зоны и играть на контратаках.
Опытные защитники должны были отговорить молодых защитников от участия в атаках, чтобы они вернулись на свои позиции. Такие ситуации возникают, когда футболистам не хватает опыта», — приводит слова Аллегри Football Italia.
У «Ювентуса» 38 очков, с которыми он занимает седьмое место. «Сампа» осталась на последнем месте с 12 баллами.