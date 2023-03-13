Аллегри: Ведя со счетом 2:0, «Юве» должен был играть на контратаках

Главный тренер «Ювентуса»высказался о победе своей команды над «Сампдорией» (4:2) в матче 26-го тура серии А.

«Думаю, команда должна прибавить в управлении игрой. Ведя со счетом 2:0, мы должны были закрыть свободные зоны и играть на контратаках.

Опытные защитники должны были отговорить молодых защитников от участия в атаках, чтобы они вернулись на свои позиции. Такие ситуации возникают, когда футболистам не хватает опыта», — приводит слова Аллегри Football Italia.

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У «Ювентуса» 38 очков, с которыми он занимает седьмое место. «Сампа» осталась на последнем месте с 12 баллами.