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    «Шинник» и «Енисей» поделили очки

    «Шинник» — «Енисей»: счет 2:2, обзор голов

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    В матче 22-го тура Первой лиги России «Шинник» из Ярославля в родных стенах сыграл вничью 2:2 с красноярским «Енисеем».

    «Шинник» — «Енисей»
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    «Шинник» — «Енисей»

    На голы Игоря Соколова и Ильи Грузнова гости ответили точными ударами Александра Ломакина и Дениса Самойлова.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Шинник — Енисей 2:2
    Голы: 1:0 Игорь Соколов (34'), 1:1 Александр Ломакин (44'), 2:1 Gruznov I. (69'), 2:2 Денис Самойлов (90') Шинник: Денис Вамбольт, Gruznov I. (Андреа Чуканов, 83'), Артём Кулишев, Игорь Леонтьев, Игорь Леонтьев, Денис Самойлов, Андрей Савинов, Андрей Семёнов, Артём Семейкин, Игорь Соколов (Galimov A., 72'), Вячеслав Зинков Енисей: Станислав Антипин, Никита Глушков, Расул Гыстаров (Александр Канаплин, 46'), Kakhidze A. (Ivakin Y., 77'), Валерий Кичин (Денис Самойлов, 72'), Валерий Кичин (Денис Самойлов, 72'), Александр Ломакин, Александр Масловский (Иван Савицкий, 46'), Андрей Окладников (Николай Марков, 77'), Razdorskikh N., Rukas A. Предупреждения: Gruznov I. (62'), Rukas A. (73'), Ivakin Y. (83')

    Прогнозы на ФНЛ

    Таким образом, «Шинник» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы Первой лиги. «Енисей» занимает 4-е место.

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