Поттер: Позади хорошая неделя для нас. Три победы

Главный тренер «Челси»высказался о победе над «Лестером» со счетом 3:1.

«Позади хорошая неделя для нас. Три победы — над "Лидсом", "Дортмундом" и сегодняшняя — много говорят о развитии команды. С "Лестером" была тяжелая игра, как это всегда бывает. Но в конце концов, думаю, мы заслужили победу.

Действительно, не самая простая игра, у "Лестера" были моменты, а нам пришлось терпеть. Но ситуация будет улучшаться по мере того, как мы будем продолжать в том же духе.

Наша защита показывает хорошие результаты в плане пропущенных голов в АПЛ, у команды сильный характер. Игроки отдают все силы, они хотят, чтобы мяч не влетел в сетку. А футболисты соперника хотят занести мяч в сетку.

Три победы за неделю на таком уровне — очень приятно. Теперь нам нужно победить в следующие выходные, а затем уйти на перерыв сборных. Мы постараемся взять три очка против "Эвертона" », — сказал тренер «Челси» в интервью Sky Sports.