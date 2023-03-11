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    Поттер: Позади хорошая неделя для нас. Три победы

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    Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о победе над «Лестером» со счетом 3:1.

    Грэм Поттер
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    Грэм Поттер

    «Позади хорошая неделя для нас. Три победы — над "Лидсом", "Дортмундом" и сегодняшняя — много говорят о развитии команды. С "Лестером" была тяжелая игра, как это всегда бывает. Но в конце концов, думаю, мы заслужили победу.

    Действительно, не самая простая игра, у "Лестера" были моменты, а нам пришлось терпеть. Но ситуация будет улучшаться по мере того, как мы будем продолжать в том же духе.

    Наша защита показывает хорошие результаты в плане пропущенных голов в АПЛ, у команды сильный характер. Игроки отдают все силы, они хотят, чтобы мяч не влетел в сетку. А футболисты соперника хотят занести мяч в сетку.

    Три победы за неделю на таком уровне — очень приятно. Теперь нам нужно победить в следующие выходные, а затем уйти на перерыв сборных. Мы постараемся взять три очка против "Эвертона" », — сказал тренер «Челси» в интервью Sky Sports.

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