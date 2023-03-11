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    Гвардиола: Мы победили в типичном зимнем, сложном матче

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о победе над «Кристал Пэлас» (1:0) в матче 27-го тура АПЛ.

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    «По моему опыту, каждый раз, когда мы приезжали сюда, было очень тяжело. У меня всегда есть ощущение, что здесь мы играем очень хорошо, думая о том, насколько они хороши. Нам всегда тяжело, ведь мы хотим забить больше.

    У них есть оружие. Уилфрид Заа, Мишель Олисе, Эберечи Эзе — невероятные нападающие и представляют невероятную угрозу. Они хладнокровны, отличные атакующие игроки. Это вопрос терпения.

    Я всем доволен, но нам немного не хватало контратак. Это нелегко, они защищаются шестью игроками в штрафной, Эрлинга Холанда держали два человека, Илкая Гюндогана тоже опекали. Это был вопрос терпения.

    Команды глубоко обороняются против Холанда. Хулиан Альварес очень важен, мы нуждаемся в нем. Он был нужен нам в центре, и у него был шанс. Гюндоган — исключительный игрок, он заработал пенальти, а Холанд сделал все остальное.

    После ухода Жоау Канселу у нас не хватает крайних защитников. У нас есть только Кайл Уокер и Серхио Гомес. Мы играем с четырьмя центральными защитниками, и мы сильны. Все четверо — отличные игроки, поэтому мы очень хорошо оборонялись.

    Конечно, "Арсенал" на невероятном ходу. Но мы все еще рядом. Мы победили в типичном зимнем, сложном матче.

    Теперь мы должны сделать абсолютно все, чтобы в следующие вторник и субботу "Этихад" пережил одни из лучших вечеров. Надеюсь, мы сможем сделать это снова», — сказал главный тренер «Сити» в интервью Sky Sports.

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