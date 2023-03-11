«Эмполи» — «Удинезе»: счет 0:1, обзор гола

«Удинезе» в гостях победил «Эмполи» Фото: globallookpress.com
Единственным голом в поединке отметился бывший игрок московского ЦСКА Родриго Бекао.
Футбол. Италия. Серия А
Эмполи — Удинезе 0:1
Гол: 0:1 Родриго Бекао (54') Эмполи: Самуэле Перизан, Петар Стоянович (Herculano Nabian, 90'), Ардиан Исмайли, Себастьяно Луперто, Фабьяно Паризи (Либерато Кэкачей, 72'), Жан-Даниэль Акпа, Рэзван Марин (Марко Пьяца, 72'), Филиппо Бандинелли (Якопо Фаццини, 49'), Томмазо Бальданци (Альберто Грасси, 90'), Франческо Капуто, Мартин Сатриано Удинезе: Бету, Исаак Саксесс (Флорьян Товен, 87'), Ийенома Дестини Удогие, Санди Ловрич (Толгай Али Арслан, 81'), Уолас, Роберто Перейра (Лазар Самарджич, 87'), Кингсли Эхизибуэ (Фести Эбоселе, 77'), Неуэн Перес, Яка Бийол, Родриго Бекао, Марко Сильвестри Предупреждения: Яка Бийол (19'), Себастьяно Луперто (28'), Родриго Бекао (45 + 3'), Бету (67'), Санди Ловрич (73'), Якопо Фаццини (74')
Таким образом, «Удинезе» набрал 35 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице. У «Эмполи» 28 баллов и 14-я строчка.