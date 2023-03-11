«Сельта» — «Райо Вальекано»: счет матча 3:0, обзор голов

одержала крупную победу надв домашнем матче 25-го тура чемпионата Испании. Счет составил 3:0 в пользу хозяев.

Дублем в составе «кельтов» отметился 35-летний нападающий Яго Аспас. Также отметился защитник «Райо» Пате Сисс, который азписал на себя автогол.

Все три мяча были забиты во втором тайме. Это вторая крупная победа для «Сельты» в последних трех турах.