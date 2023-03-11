«Сельта» — «Райо Вальекано»: счет матча 3:0, обзор голов

Дублем в составе «кельтов» отметился 35-летний нападающий Яго Аспас. Также отметился защитник «Райо» Пате Сисс, который азписал на себя автогол.
Все три мяча были забиты во втором тайме. Это вторая крупная победа для «Сельты» в последних трех турах.
Футбол. Испания. Примера
Сельта — Райо Вальекано 3:0
Голы: 1:0 Яго Аспас (51'), 2:0 Пате Сисс (автогол) (52'), 3:0 Яго Аспас (85') Сельта: Иван Вильяр, Кевин Васкес, Джозеф Айду, Унай Нуньес, Хавьер Галан, Карлес Перес (Аугусто Солари, 84'), Франсиско Пейнадо, Габриэль Вейга (Йёрген Странн Ларсен, 72'), Лукас де ла Торре (Франко Серви, 71'), Яго Аспас (Гонсало Пасьенса, 87'), Харис Сеферович (Оскар Родригес, 72') Райо Вальекано: Рауль Де Томас (Радамель Фалькао, 67'), Альваро Гарсия, Оскар Трехо, Иси Паласон, Сантьяго Комесанья (Оскар Валентин, 59'), Пате Сисс (Серхио Камельо, 59'), Франсиско Гарсия, Алехандро Катена, Флорьян Лежён, Иван Балью (Сальва Санчес, 67'), Столе Димитриевски Предупреждения: Франсиско Пейнадо (11'), Сантьяго Комесанья (23'), Иван Балью (45 + 1'), Оскар Родригес (75'), Флорьян Лежён (90 + 1')