Экс-игрок сборной Франции: Месси забивает только «Анжерам» и «Клермонам»

Бывший футболист сборной Франциираскритиковалпосле пораженияотв 1/8 финала Лиги чемпионов.

«ПСЖ» проиграл «Баварии» по сумме двух матчей со счетом 0:3. У Месси нет ни одного результативного действия за парижский клуб в четырех матчах плей-офф ЛЧ.

«Месси нам не нужен, это очевидно. Он не хочет тратить силы в этой команде. Я видел его цитату, он сказал: "Я хорошо адаптировался".

Дорогой, к чему ты адаптировался? Все дело в том, что в этом году ты забил 18 голов и сделал 16 ассистов против "Анжеров" и "Клермонов"? В важных матчах он просто испаряется.

Я видел его игру на чемпионате мира. Вот там он выкладывался — я видел, как он двигался.

Конечно, сборная это другое. Но нужно с уважением относиться к клубу, который платит тебе такую зарплату. Только "ПСЖ" мог дать ему это.

В "ПСЖ" думали, что Месси приведет клуб к победе. Но он вообще ничего здесь не выигрывает», — приводит слова Ротена RMC Sport.