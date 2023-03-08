Экс-футболист «Локомотива» повторил рекорд Эйсебио в ЛЧ

Полузащитник «Бенфики»реализовал пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Брюгге» (5:1).

Экс-игрок «Локомотива» забил в пятой встрече Лиги чемпионов подряд.

Последним игроком «Бенфики», которому удавалось отличиться в пяти играх ЛЧ подряд, был легендарный нападающий Эйсебио. Он забил в пяти играх еврокубка подряд в 1963–1964 годах.

Марио — воспитанник лиссабонского «Спортинга», за который дебютировал в 2011 году. Полузащитник помимо португальских клубов на протяжении карьеры выступал за миланский «Интер», московский «Локомотив», лондонский «Вест Хэм Юнайтед».