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    «Торино» обыграло «Болонью» с минимальным счетом

    «Торино» — «Болонья»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Торино» одержало победу над «Болоньей» (1:0) в матче 25-го тура итальянской Серии А.

    «Торино»
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    «Торино»

    Единственный гол был забил на 22-й минуте встречи. Нападающий «Торино» Янн Карамо показал отличную технику и, оказавшись в штрафной, поразил в ворота соперника.

    Футбол. Италия. Серия А
    Торино — Болонья 1:0
    Гол: 1:0 Янн Карамо (22') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Коффи Джиджи, Перр Схюрс, Алессандро Буонджорно, Уилфрид Стефан Синго (Ола Эйна, 73'), Кароль Линетти, Иван Илич, Рикардо Родригес (Мергим Войвода, 73'), Алексей Миранчук, Янн Карамо (Неманья Радоньич, 73'), Антонио Санабрия (Демба Сек, 86') Болонья: Муса Бэрроу, Роберто Сориано (Джошуа Зиркзее, 57'), Льюис Фергюсон, Риккардо Орсолини, Йерди Схаутен, Никола Моро, Андреа Камбьязо, Enzo Sosa, Джон Лукуми, Стефан Пош, Лукаш Скорупски Предупреждения: Алессандро Буонджорно (64'), Муса Бэрроу (70'), Йерди Схаутен (77'), Мергим Войвода (80')

    После этого матча «Торино» занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А (34 очка). «Болонья» располагается на 8-й позиции (35).

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