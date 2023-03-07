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    Терзич: У «Боруссии» небольшое преимущество перед «Челси»

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    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился ожиданиями от матча с «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре победу одержала немецкая команда со счетом 1:0.

    Эдин Терзич
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    Эдин Терзич

    «Это игра на вылет, а у нас небольшое преимущество. Мы хорошо изучили соперника, знаем, какие у него есть качества. В последние несколько недель "Челси" не набирал очки там, где этого заслуживал.

    Они были очень активны на трансферном рынке и не успели интегрировать новичков, на что ушло несколько недель. У нас есть шанс попасть в восьмерку лучших команд Европы», — цитирует Терзича Hellweger Anzeiger.

    Матч «Челси» — «Боруссия» Д пройдет 7 марта и начнется в 23:00 по мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.

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