Терзич: У «Боруссии» небольшое преимущество перед «Челси»

Эдин Терзич Фото: globallookpress.com
«Это игра на вылет, а у нас небольшое преимущество. Мы хорошо изучили соперника, знаем, какие у него есть качества. В последние несколько недель "Челси" не набирал очки там, где этого заслуживал.
Они были очень активны на трансферном рынке и не успели интегрировать новичков, на что ушло несколько недель. У нас есть шанс попасть в восьмерку лучших команд Европы», — цитирует Терзича Hellweger Anzeiger.
Матч «Челси» — «Боруссия» Д пройдет 7 марта и начнется в 23:00 по мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.