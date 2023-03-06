Чалов назвал причину поражения ЦСКА в матче против «Сочи»

Нападающий ЦСКАпрокомментировал поражение от(0:2) в гостевом матче 18-го тура РПЛ.

«Отмененный гол Мойзеса можно считать переломным моментом? В какой‑то степени можно, но это выглядит как отговорка. Мы, в свою очередь, должны были создавать как можно больше моментов и реализовывать их.

Не сказал бы, что это (переезд Москва‑Ставрополь‑Краснодар‑Сочи — прим.) сильно мешало нам, но в любом случае такие переезды бьют по состоянию. Но все находятся в одинаковых условиях. Однако, это непросто.

Конечно, мы тщательно готовились к отдельным футболистам, но нас поймали на контрактах: мы пропустили два мяча, после чего отыграться было очень тяжело», — приводит слова Чалова «Матч ТВ».