Симеоне установил новый тренерский рекорд в «Атлетико»

«Атлетико» в матче 24-го тура чемпионата Испании обыграл «Севилью» со счетом 6:1.

Для главного тренера мадридского клуба Диего Симеоне этот матч стал 613 у руля «матрасников» во всех турнирах.

Он побил рекорд легендарного Луиса Арагонеса и стал тренером с наибольшим количеством матчей в истории «Атлетико», сообщает Opta.

Симеоне в предыдущих 612 играх во главе «Атлетико» одержал 358 побед при 143 ничьих и 111 поражениях. Статистика Арагонеса — 308 побед, 135 ничьих и 169 поражений.

Диего Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился чемпионом Испании, а также по два раза выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА и по одному разу — Кубок и Суперкубок Испании.