Пиоли: «Фиорентина» играла лучше «Милана»

Главный тренер «Милана»подвел итоги проигранного матча в 25-м туре чемпионата Италии с «Фиорентиной» (1:2).

«Мы хорошо подготовились к игре, но "Фиорентина" превзошла нас в плане качества и энергии, особенно в первом тайме. Во втором тайме мы действовали лучше, у нас были моменты сравнять счет, в эпизоде с пенальти нам стоило действовать лучше. Но в первом тайме игра была недостаточно хороша.

"Фиорентина" играла лучше нас. Но это не потому, что мы думали о "Тоттенхэме". Нам просто надо действовать лучше во многих областях. Впереди еще много матчей, но это неудача, без которой мы могли бы обойтись», — цитирует Пиоли Sky Sport Italia.

Календарь и таблица Серии А

«Фиорентине» с 31 очком закрепиться на 12-м месте в турнирной таблице. У «Милана» осталось 47 пунктов и четвертая позиция.