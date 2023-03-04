Промес выйдет в стартовом составе на матч «Спартак» — «Урал»

Квинси Промес Фото: globallookpress.com
«Спартак»: Селихов, Денисов, Дуарте, Чернов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Промес, Николсон.
Запасные: Максименко, Волков, Рыбус, Классен, Маслов, Тавареш, Зорин, Мартинес, Бальде, Зиньковский, Мелешин, Соболев.
«Урал»: Помазун, Филипенко, Гогличидзе, Бевеев, Эмерсон, Егорычев, Сингатулин, Бикфалви, Каштанов, Влут, Ранджелкович.
Запасные: Баклов, Мамин, Кулаков, Бегич, Мосин, Мишкич, Железнов, Юшин, Татаринов.
Матч между этими командами пройдет 4 марта в 14:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. Следить за ходом матча можно здесь.