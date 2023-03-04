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    «Манчестер Сити»«Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Онлайн
  • 13:24
    • Промес выйдет в стартовом составе на матч «Спартак» — «Урал»
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    Промес выйдет в стартовом составе на матч «Спартак» — «Урал»

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    Стали известны составы на матч 18-го тура российской Премьер-лиги «Спартак»«Урал».

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    «Спартак»: Селихов, Денисов, Дуарте, Чернов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Промес, Николсон.

    Запасные: Максименко, Волков, Рыбус, Классен, Маслов, Тавареш, Зорин, Мартинес, Бальде, Зиньковский, Мелешин, Соболев.

    «Урал»: Помазун, Филипенко, Гогличидзе, Бевеев, Эмерсон, Егорычев, Сингатулин, Бикфалви, Каштанов, Влут, Ранджелкович.

    Запасные: Баклов, Мамин, Кулаков, Бегич, Мосин, Мишкич, Железнов, Юшин, Татаринов.

    Матч между этими командами пройдет 4 марта в 14:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. Следить за ходом матча можно здесь.

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