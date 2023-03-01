Тудор: Легкой прогулки в матче с «Анси» не будет

Главный тренер «Марселя»поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Франции против «Анси».

«Наши игроки всегда мотивированы, я никогда не видел команду вне игры. Дойти до полуфинала — отличная мотивация. Это может дать возможность сыграть за трофей.

Недооценка "Анси"? Легкой прогулки не будет. При правильном подходе любая команда может победить. Я верю в опыт своих игроков. Было бы глупо не добиться успеха после побед над "Ренном" и "ПСЖ". Мы остаемся сосредоточенными и мотивированными», — цитирует Тудора GFFN.

Встреча между «Марселем» и «Анси» состоится 1 марта, начало — в 23:00 по мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.