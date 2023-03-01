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    Мешков будет работать на матче «Спартак» — «Урал» в 18-м туре РПЛ

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    Российский футбольный союз (РФС) назвал арбитров, которые будут работать на матчах 18-го тура РПЛ.

    Виталий Мешков
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    Виталий Мешков

    3 марта (пятница)

    «Факел» — «Химки»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Варанцо Петросян; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Антон Фролов; AВАР — Алексей Воронцов.

    4 марта (суббота)

    «Спартак» — «Урал»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Дмитрий Семёнов; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Кирилл Левников; AВАР — Максим Ковалев.

    «Зенит» — «Пари НН»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Алексей Амелин; AВАР — Николай Богач.

    «Ахмат» — «Оренбург»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Антон Кобзев; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Василий Казарцев; AВАР — Роман Усачев.

    «Ростов» — «Локомотив»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Артём Смолин; ВАР — Павел Кукуян; AВАР — Андрей Образко.

    5 марта (воскресенье)

    «Динамо» — «Крылья Советов»: судья — Иван Сиденков, ассистенты судьи — Александр Кудрявцев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Анатолий Жабченко; AВАР — Денис Березнов.

    «Краснодар» — «Торпедо»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Игорь Князев, Сергей Каруненко; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Василий Казарцев; AВАР — Адлан Хатуев.

    «Сочи» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Егор Болховитин; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Кирилл Левников; AВАР — Дмитрий Сафьян.

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