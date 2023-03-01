Умер легендарный французский футболист Жюст Фонтен

Легендарный французский нападающийумер 1 марта в возрасте 89 лет.

Фонтен выступал на клубном уровне за «Касабланку» (Марокко), «Ниццу» и «Реймс».

За сборную Франции он провел 21 матч, в которых забил 30 мячей.

Фонтену принадлежит рекорд по числу забитых мячей на одном чемпионате мира — 13 в 1958 году. На этом турнире французы заняли третье место.

Всего Фонтен забил 165 голов в 200 матчах в высших лигах, и четыре раза выигрывал чемпионат Франции — в 1956, 1958, 1960 и 1962 годах. В 1959-м вместе с «Реймсом» дошел до финала Кубка европейских чемпионов.

В качестве тренера Фонтен работал в «Пари Сен-Жермен», «Тулузе» и сборных Франции и Марокко.

В 2013 году в возрасте 80 лет Фонтен стал офицером ордена Почетного легиона.