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    «Жирона» и «Райо Вальекано» разошлись ничьей

    «Жирона» — «Райо Вальекано»: счет 2:2, обзор голов

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    В 15-м туре чемпионата Испании «Жирона» и «Райо Вальекано» не смогли выявить победителя.

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    Матч завершился со счетом 2:2. На гол Серхио Камельо хозяева ответили мячом Тати Кастельяноса.

    Иси Паласон снова вывел гостей вперед, но «жирондинцы» спаслись от поражения голом Саму Сайса, который отметился с пенальти.

    Футбол. Испания. Примера
    Жирона — Райо Вальекано 2:2
    Голы: 0:1 Серхио Камельо (2'), 1:1 Валентин Кастеллано (пенальти) (34'), 1:2 Иси Паласон (63'), 2:2 Самуэль Сайс (пенальти) (76') Жирона: Пауло Гассанига, Martinez Arnau, Сантьяго Буэно, Давид Лопес, Мигель Гутьеррес, Ориоль Ромеу Видаль, Алейш Гарсия, Ян Коуту (Валери Фернандес, 71'), Иван Мартин (Самуэль Сайс, 72'), Родриго Рикельме (Тони Вилья, 71'), Валентин Кастеллано (Кристиан Стуани, 79') Райо Вальекано: Серхио Камельо (Диего Мендес, 90'), Альваро Гарсия (Pep Chavarria, 90'), Оскар Трехо (Унаи Лопес, 62'), Иси Паласон, Пате Сисс, Сантьяго Комесанья (Радамель Фалькао, 79'), Франсиско Гарсия, Флорьян Лежён, Abdul Mumin, Иван Балью, Столе Димитриевски Предупреждения: Martinez Arnau (13'), Иси Паласон (75'), Ориоль Ромеу Видаль (78'), Кристиан Стуани (80'), Радамель Фалькао (86')

    После этого поединка «Райо» идет 7-м с 23 очками. «Жирона» занимает 12-ю позицию с 17 баллами.

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