Клеман: «Монако» хорошо подготовился к возобновлению сезона

Главный тренер «Монако»рассказал о подготовке команды во время паузы в чемпионате Франции.

«Мы хорошо подготовились к возобновлению сезона, было очень интересно. Мы решили провести ряд товарищеских матчей, чтобы получить возможность помериться силами с командами разного плана и практикующими разный стиль игры.

Команды выступающие в Англии, Испании и Италии отличаются друг от друга. Я рад, что руководство клуба смогло предоставить нам эту возможность. Это также была возможность предоставить игровое время молодым игрокам, которые присоединились к основной команде», — цитирует Клемана пресс-служба клуба.

Календарь и таблица Лиги 1

«Монако» занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 27 очков в 15 матчах. 28 декабря монегаски сыграют против «Осера».