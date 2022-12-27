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    Клеман: «Монако» хорошо подготовился к возобновлению сезона

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Футбол Франции Лига 1 Монако
    Главный тренер «Монако» Филипп Клеман рассказал о подготовке команды во время паузы в чемпионате Франции.

    Филипп Клеман
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    Филипп Клеман

    «Мы хорошо подготовились к возобновлению сезона, было очень интересно. Мы решили провести ряд товарищеских матчей, чтобы получить возможность помериться силами с командами разного плана и практикующими разный стиль игры.

    Команды выступающие в Англии, Испании и Италии отличаются друг от друга. Я рад, что руководство клуба смогло предоставить нам эту возможность. Это также была возможность предоставить игровое время молодым игрокам, которые присоединились к основной команде», — цитирует Клемана пресс-служба клуба.

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Монако» занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 27 очков в 15 матчах. 28 декабря монегаски сыграют против «Осера».

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