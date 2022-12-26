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    «Тоттенхэм» совершил камбэк с 0:2 в матче с «Брентфордом»

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    «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брентфордом» (2:2), отыгравшись с 0:2 в 17-м туре английской Премьер-лиги.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    «Брентфорд» открыл счет уже на 15-й минуте матча. Отличился полузащитник хозяев Витали Янельт.

    Во втором тайме на 54-й минуте футболист гостей Айван Тони удвоил преимущество своей команды.

    Спустя 11 минуте на 65-й минуте поединка нападающему «Тоттенхэма» Гарри Кейну удалось сократить отставание в счете, а полузащитник команды Пьер-Эмиль Хёйбьерг и вовсе установил равенство. Итоговый результат в матче — 2:2.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брентфорд — Тоттенхэм 2:2
    Голы: 1:0 Витали Янельт (15'), 2:0 Айван Тони (54'), 2:1 Гарри Кейн (65'), 2:2 Пьер-Эмиль Хёйбьерг (71') Брентфорд: Дэвид Райа, Zanka, Этан Пиннок, Бен Ми, Мадс Роэрслев Расмуссен, Витали Янельт, Кристиан Нергор (Josh Dasilva, 82'), Матиас Йенсен (Саман Годдос, 67'), Рико Генри, Брайан Мбемо (Йоан Висса, 82'), Айван Тони Тоттенхэм: Сон Хын Мин, Гарри Кейн, Деян Кулушевски, Иван Перишич, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Ив Биссума, Мэтт Доэрти, Клеман Лангле (Бен Дэвис, 90'), Эрик Дайер, Джафет Танганга (Давинсон Санчес, 67'), Фрейзер Форстер Предупреждения: Матиас Йенсен (59'), Ив Биссума (60'), Айван Тони (63'), Брайан Мбемо (76')

    После этого матча «Тоттенхэм» располагается на 4-м месте в турнирной таблице АПЛ (30 очков). «Брентфорд» занимает 9-ю строчку (20).

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