Семин: Бердыев — высококлассный тренер

Курбан Бердыев Фото: globallookpress.com
«Возвращение Бердыева в РПЛ — большой плюс для российского футбола! В том числе и для "Сочи".
К ним приходит опытный тренер, который принёс в наш футбол очень много положительного и светлого.
У Курбана Бекиевича много памятных побед. Все прекрасно помнят победу его "Рубина" над "Барселоной". Это высококлассный тренер. Желаю ему удачи!» — сказал Семин Чемпионату.
В нынешнем сезоне РПЛ «Сочи» провел 17 матчей, в которых набрал 25 очков. Команда занимает 9-е место в турнирной таблице.