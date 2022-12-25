Семин: Бердыев — высококлассный тренер

Известный футбольный специалиствысказал мнение о назначениина пост главного тренера

«Возвращение Бердыева в РПЛ — большой плюс для российского футбола! В том числе и для "Сочи".

К ним приходит опытный тренер, который принёс в наш футбол очень много положительного и светлого.

У Курбана Бекиевича много памятных побед. Все прекрасно помнят победу его "Рубина" над "Барселоной". Это высококлассный тренер. Желаю ему удачи!» — сказал Семин Чемпионату.

В нынешнем сезоне РПЛ «Сочи» провел 17 матчей, в которых набрал 25 очков. Команда занимает 9-е место в турнирной таблице.