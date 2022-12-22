В Португалии пытаются договориться с Моуринью

Жозе Моуринью Фото: globallookpress.com
Ранее команду возглавлял Фернанду Сантуш, занимавший свой пост с 2014 года. Под его руководством сборная Португалии выиграла чемпионат Европы в 2016 году.
Напомним, Португалия на прошедшем чемпионате мира в Катаре завершила свое выступление на стадии четвертьфинала, проиграв Марокко со счетом 0:1.
Отмечается, что в Португальской федерации футбола согласны на совмещение Моуринью постов в клубе и сборной. Но пока ничего неизвестно о том, готов ли на это римский клуб. Таким образом, португальцам ещё нужно договориться с «Ромой».