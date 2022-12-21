Лучший молодой игрок ЧМ-2022 может перейти в ПСЖ

Аргентинский полузащитник «Бенфики»может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен», сообщает RMC Sport.

По данным источника, руководство парижского клуба хочет усилить конкуренцию в команде. Также Фарнандесом интересуются «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Манчестер Сити» и ряд других топ-клубов.

Напомним, Энцо Фернандес был признан лучшим молодым футболистом прошедшего в Катаре чемпионата мира-2022. За семь матчей на мундиале Фернандес забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

В финале чемпионата мира в Катаре Аргентина победила Францию (3:3, пенальти 4:2).