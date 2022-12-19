Уткин: У Месси наконец есть титул, но это финал Мбаппе

Cпортивный блогервысказал мнение о финальном матче чемпионата мира 2022 года.

18 декабря сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции в серии пенальти (4:2). Игровое время матча завершилось вничью — 3:3.

«Сейчас главная тема, что всё наконец получилось и у Месси есть титул. Он завоевал его в самый последний момент, когда вы знаете, сколько ему лет и прочее, прочее…

Мы с этим останемся в истории. По-моему, Месси уже и был великим. Никуда от этого не деться, возможно, величайший в истории. Но этого финала не было бы, если бы не Килиан Мбаппе.

Потому что Франция играла ужасно. Франция вообще в первый час как будто ещё не приехала на игру. Всё решалось в самый последний момент, всё решалось им. Он мог сделать хет-трик ещё в основное время. И никто не знает, как бы всё тогда повернулось.

Этот финал на самом деле Мбаппе. В моём понимании он будет так озаглавлен ещё и потому, что Мбаппе его не героическая, а драматическая фигура. Может быть, даже с оттенком трагизма.

Хотя какая трагедия, если все живы, никто не умер и призов хватило на всех», — сказал Василий Уткин в видео на своём YouTube-канале.