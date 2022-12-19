Лунев: Аргентина выиграла чемпионат мира благодаря Мартинесу

Вратарь леверкузенского «Байера»считает, что уверенная игра голкиперастала одной из главных причин победы сборной Аргентины на ЧМ-2022.

«Стоит отметить и вратарей: Льориса и Мартинеса. Если смотреть историю, где-то три-четыре года назад, может, пять, Мартинес был никому не известным человеком, а о сборной речи вообще не шло. Он сидел на замене в "Арсенале", выпал шанс сыграть за команду. Для того "Арсенала" он сотворил чудо, после чего не стал мириться с ролью запасного, перейдя в "Астон Виллу".

Он показывает свой высочайший уровень, заслужил вызов в сборную, буквально за два прошедших года выиграл Кубок Америки и чемпионат мира. При этом в двух сериях пенальти его заслуга — он своей психологией и мастерством выиграл для Аргентины эти трофеи, огромнейшая заслуга Мартинеса. Не стоит забывать, что сейв на последней минуте в матче с французами был просто космическим», — приводит слова Лунева ТАСС.