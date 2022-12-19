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    Лунев: Аргентина выиграла чемпионат мира благодаря Мартинесу

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    Вратарь леверкузенского «Байера» Андрей Лунев считает, что уверенная игра голкипера Эмилиано Мартинеса стала одной из главных причин победы сборной Аргентины на ЧМ-2022.

    Андрей Лунев
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    Андрей Лунев

    «Стоит отметить и вратарей: Льориса и Мартинеса. Если смотреть историю, где-то три-четыре года назад, может, пять, Мартинес был никому не известным человеком, а о сборной речи вообще не шло. Он сидел на замене в "Арсенале", выпал шанс сыграть за команду. Для того "Арсенала" он сотворил чудо, после чего не стал мириться с ролью запасного, перейдя в "Астон Виллу".

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    • Он показывает свой высочайший уровень, заслужил вызов в сборную, буквально за два прошедших года выиграл Кубок Америки и чемпионат мира. При этом в двух сериях пенальти его заслуга — он своей психологией и мастерством выиграл для Аргентины эти трофеи, огромнейшая заслуга Мартинеса. Не стоит забывать, что сейв на последней минуте в матче с французами был просто космическим», — приводит слова Лунева ТАСС.

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